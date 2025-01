100 Jahre alt werden: Wie wichtig ist der Lebenstil?

Den US-Genetiker und Langlebigkeitsforscher Nir Barzilai vom Albert Einstein College of Medicine in New York beschäftigt diese Frage schon sehr lange: Sein Interesse weckten besonders Familien mit mehreren Hundertjährigen, wie etwa die 2011 verstorbene US-Modeexpertin und Talkshow-Pionierin Helen Reichert und ihre drei Geschwister. Sie alle wurden älter als 100 Jahre, Helen Reichert wurde 109. Doch was so gar nicht zu ihrem Alter passte, war ihr Lebensstil: Sie hasste Gemüse und Salate, liebte Hamburger, deren Fleisch innen roh war, und Schokolade und rauchte 80 Jahre lang. Genetiker Barzilai erinnerte sich in der New York Times (NYT) an ein Gespräch mit ihr rund zehn Jahre vor ihrem Tod: In diesem erzählte ihm Reichert, dass Ärzte ihr wiederholt geraten hätten, mit dem Rauchen aufzuhören. Doch alle diese Ärzte seien mittlerweile gestorben, sie aber nicht.

Spricht das also gegen einen gesunden Lebensstil - zumal es unzählige solcher Geschichten von Menschen gibt, die sich wenig bewegen, ungesund ernähren, rauchen und nicht zu wenig Alkohol trinken, und die trotzdem 100 Jahre und älter geworden sind?