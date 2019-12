Krebstherapie: Mediziner sehen Spitzenplatz in Gefahr

Die Strahlentherapeutin Annemarie Schratter-Sehn erinnert sich genau: "Vor drei Jahren kam eine 35-jährige Frau nach der Geburt ihres Kindes in unser Spital: Sie hatte eine riesige Metastase in der Hüfte. Ich sollte sie bestrahlen – es bestand die Gefahr, dass sonst die Hüfte bricht und die Frau nicht mehr gehen kann." Das konnte verhindert werden – und die Mutter hatte das Glück, dass ihr Ausgangstumor in der Lunge auf eine moderne Immuntherapie ansprach: Dank dieser und guter Zusammenarbeit der verschiedenen ärztlichen Berufsgruppen lebt die Mutter heute beschwerdefrei.