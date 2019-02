Krebs: Viele Patienten leben heute deutlich länger

"Aufholbedarf"

"Enormen Aufholbedarf", was die Betreuung von Menschen in der letzten Phase ihres Lebens betrifft, sieht der Gynäkologe Paul Sevelda, Präsident der Österr. Krebshilfe. „Hier muss noch mehr getan werden.“ Derzeit liege die Betreuung von Krebskranken im letzten Lebensabschnitt in Österreich sehr oft bei privaten Initiativen und Hilfsorganisationen, etwa der Caritas. Sevelda: „Diese ist aus meiner Sicht völlig unverständlicherweise in eine politische Diskussion gekommen.“