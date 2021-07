Revolution in Krebsbehandlung: Medizin-Nobelpreis für Immuntherapie

Den begehrtesten Preis in der Wissenschaft im Bereich Medizin erhalten in diesem Jahr die beiden Krebsforscher James P. Allison und Tasuku Honjo. Beide trugen maßgeblich dazu bei, dass die Immuntherapie als eine wichtige Säule im Kampf gegen Krebs entwickelt werden konnte. Allison forscht derzeit am Cancer Center Houston an der University of Texas, davor arbeitete er in Berkeley an der University of California sowie am Cancer Center New York in den USA. Tasuku Honjo arbeitet an der Kyoto University in Japan. Das Nobelpreis-Komitee hob besonders hervor, dass beide Forscher die Krebstherapie "revolutioniert" und einen "Meilenstein im Kampf gegen Krebs" gesetzt hätten.

Checkpoint-Blockade

Den beiden Preisträgern gelang es, das eigene Immunsystem zu nutzen, um Krebszellen anzugreifen. Sie konnten diese Erkenntnisse auch in die klinische Praxis umsetzen. Zunächst in Experimenten mit Mäusen mit metastasiertem Hautkrebs, dann auch beim Menschen.

Die moderne Immuntherapie beruht auf der sogenannten Checkpoint-Blockade. Mit monoklonalen Antikörpern gegen Oberflächenmerkmale von Tumor- oder Immunzellen (CTLA-4, PD-1 oder PD-L1) wird die Immunabwehr von Patienten wieder gegen die bösartigen Zellen aktiviert. Damit kann bei manchen Krebserkrankungen bei etwa 20 Prozent der Behandelten eine langfristige Kontrolle des Leidens erreicht werden.

„Vor 2010 hat es gegen ein Melanom (schwarzer Hautkrebs, Anm.), das bereits Metastasen gebildet hat, praktisch nichts gegeben“, erinnert sich Hauptkrebsspezialist Hubert Pehamberger, langjähriger Leiter der Hautklinik von AKH Wien/MedUni Wien und jetzt ärztlicher Direktor des Rudolfinerhauses in Wien. „Es gab zwar Chemotherapien, aber der Anteil der Patienten, die darauf ansprachen, lag bei nur rund zehn Prozent. Ein Melanom mit Metastasen bedeutete damals ein Todesurteil. 2010 war das metastasierende Melanom der erste Tumor, bei dem die neue Immuntherapie funktioniert hat. Das war ein gewaltiger Durchbruch. Ich freue mich, dass dieser Ansatz jetzt auch mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde.“