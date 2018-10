Nobelpreiswoche: Medizin macht den Anfang

Die Wissenschaftswelt blickt in dieser Woche nach Skandinavien: In Stockholm wird verkündet, wer in diesem Jahr die Nobelpreise bekommt. Es sind die weltweit wichtigsten und renommiertesten Auszeichnungen in Medizin, Physik und Chemie. Am Freitag wird in Oslo zudem der Träger des Friedensnobelpreises bekanntgegeben. Der Literaturnobelpreis dagegen fällt in diesem Jahr nach einem Skandal im Jurygremium aus - der KURIER berichtete.

Alle fünf Nobelpreise gehen auf das Testament von Dynamiterfinder Alfred Nobel zurück. Er legte fest, dass aus den Zinsen seines Erbes jedes Jahr die bedeutendsten Leistungen in dem jeweiligen Fachgebiet geehrt werden sollten. Die Namen der Preisträger werden vor der Bekanntgabe akribisch geschützt, sogar die Nominierungen halten die Jurys 50 Jahre lang geheim.