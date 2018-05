Gibt es heuer keinen Literaturnobelpreis?

Nach den Missbrauchsvorwürfen im Umfeld der Schwedischen Akademie will die renommierte Institution am Freitag bekannt geben, ob es in diesem Jahr einen Literaturnobelpreis geben wird. Louise Hedberg, Leiterin der Administration der Akademie, sagte am Mittwoch dem schwedischen Rundfunk: "Ja, das ist wahr."

Es werde keine Pressekonferenz geben, aber es eine entsprechende Erklärung veröffentlicht, fügte Hedberg an. Zuvor werde es eine Sitzung der Akademiemitglieder geben.