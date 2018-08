Forscher sehen zu, was dem Tumor weh tut

Nein, so wie die eindrucksvolle Illustration (im Bild oben) darf man sich ein „Gehirn-Organoid“ nicht vorstellen: Die 3D-Gehirnmodelle am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien sind nur eine erbsengroße Gewebestruktur. Sie entspricht einem sehr frühen Stadium des menschlichen Gehirns, etwa auf der Stufe eines Embryos. Sie kann sich nicht weiterentwickeln (Blutgefäße etwa fehlen) und keine Schmerzreize empfinden.

2013 berichteten die Forscher um Jürgen Knoblich – nach dem Ausscheiden von Josef Penninger derzeit auch interimistischer wissenschaftlicher IMBA-Direktor – von der erstmaligen erfolgreichen Züchtung solcher „Mini-Hirne“. An diesen Strukturen in der Petrischale wollen sie die Entstehung von Krankheiten untersuchen.

Jetzt ist ihnen dabei ein besonderer Fortschritt gelungen: Sie können auch den Prozess der Entstehung von Gehirntumoren nachvollziehen – und dabei zusehen, wie sich gesunde Zellen zu Krebszellen entwickeln und gesundes Gewebe verdrängen.