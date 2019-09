Was Krebsforscher derzeit so zuversichtlich macht

Vision für 2050

Verbesserungen gebe es aber auch bei den unterstützenden Therapien für mehr Lebensqualität, sagte Greil: „Insbesondere bei den Medikamenten, die gegen Übelkeit und Brechreiz gerichtet sind.“

Greil hat die Vision, dass bis 2050 kein Mensch in Österreich mehr an Krebs sterben soll: „Man muss sich attraktive Ziele setzen, sonst wird man nichts erreichen.“ Auch Preusser ist optimistisch: „Ich bin mit Leib, Seele und Herz Onkologe – weil wir in einer Zeit leben, wo wir fast täglich, wöchentlich monatlich mit großen Fortschritten konfrontiert sind.“

Initiativen für Forschung und Patienten

Krebsforschungslauf Am Samstag, 5. 10., findet von 10 bis 14 Uhr der 13. Krebsforschungslauf der MedUni Wien am Unicampus Altes AKH statt. Die Startspende (20 Euro) und alle weiteren eingenommenen Spenden fließen in Krebsforschungsprojekte der MedUni Wien. www.meduniwien.ac.at/krebsforschungslauf