Hautkrebs: "Die beste Therapie ist die Früherkennung"

Ein Millimeter: Das ist das entscheidende Maß. Wächst der „schwarze Hautkrebs“, das Melanom, weniger als einen Millimeter tief in die Haut, „haben mehr als 90 Prozent dieser Patienten nach der Tumorentfernung keine weiteren Folgen zu befürchten“, sagt Klemens Rappersberger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und Leiter der Hautabteilungen in der Krankenanstalt Rudolfstiftung und im Donauspital in Wien. „Zum Glück werden 80 Prozent dieser Tumore sehr frühzeitig diagnostiziert.“