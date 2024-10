Wer Vollzeit arbeitet, hat ein höheres Krebsrisiko

Vollzeitangestellte haben laut Schweizer Wissenschaftern ein erhöhtes Krebsrisiko. Wie Forschende der Universität Freiburg in einer neuen Studie zeigten, erkranken Angestellte mit einem 100-Prozent-Pensum häufiger an Krebs als Personen mit anderen Berufslaufbahnen. Die Gründe dafür sind noch unklar. Bei Frauen gilt dies aber verstärkt, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Mittwoch mitteilte.

Der SNF unterstützte die Studie, die nun in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht wurde. Der Studie zufolge haben in einem Vollzeitpensum angestellte Frauen ein deutlich höheres Krebsrisiko als Frauen, die vollzeitlich Haushalt und Kinder betreuen. Aber auch selbstständig erwerbstätige Männer erkranken demnach seltener an Krebs als angestellte.