Erinnerung wie ans Kfz-Service: Wie sich die Krebsvorsorge in Österreich verbessern lässt

"An Vorsorgeuntersuchungen sollte so erinnert werden, wie an die abendliche Tischreservierung im Restaurant – oder das Auto-Service in der Kfz-Werkstatt", bringt es Julia Fuchs, Krebsexpertin von MSD Österreich, auf den Punkt. Wie wichtig es wäre, Kontrolltermine zur Früherkennung von Krankheiten wie beispielsweise Krebs aktiv ins Gedächtnis zu rufen, zeigt eine neue Studie des Pharmakonzerns, die in Kooperation mit IMAS International durchgeführt wurde: Demnach hat ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher noch nie an einer Vorsorgeuntersuchung zur Krebsfrüherkennung teilgenommen.

Vor allem junge Menschen sind vorsorgeträge, auch Männer – jeder dritte war noch nie bei der Krebsvorsorge – nehmen das Angebot zu selten in Anspruch.

Bedeutung von Vorsorge ist bekannt, es mangelt an klaren Anleitungen zur Umsetzung

Dabei ist dem Gros der Bevölkerung durchaus bewusst, dass diese maßgeblich zum Erhalt der Gesundheit beitragen. "Jeder Zweite fühlt sich aber noch nicht ausreichend darüber informiert, an wen er sich wo und in welcher Frequenz diesbezüglich wenden kann", sagt Fuchs.

Ein effektiver Hebel, um diesen sogenannten Awareness-Information-Gap, also die Lücke zwischen Bewusstsein und Wissen bzw. dem danach ausgerichteten Verhalten, zu schließen, seien digitale Maßnahmen: Erinnerungen per Textnachricht am Handy oder E-Mail etwa, aber auch konkrete Einladungen mit automatischer Terminvergabe oder zentrale Buchungsplattformen für alle Vorsorgetermine. Vor allem bei Jüngeren könne das die Bereitschaft, zur jährlichen kostenlosen allgemeinen Vorsorgeuntersuchung zu gehen, erhöhen. Und das sei laut Fuchs mehr als wünschenswert, denn: "Je früher eine Diagnose gestellt werden kann und je früher eine Therapie beginnt, desto mehr wertvolle Lebenszeit gewinnt man als Patient oder Patientin."