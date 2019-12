Kaiserschnitt: Hat er Folgen für das spätere Gewicht des Kindes?

Die Forscher untersuchten den Body-Mass-Index ( BMI) von knapp 100.000 männlichen 18-Jährigen. Dann teilten sie diese in drei Gruppen: In jeweils jene Jugendlichen, die durch vaginale Geburt, durch Not- und durch geplanten Kaiserschnitt auf die Welt gekommen waren.

Dabei zeigte sich zunächst: 5,5 bzw. 5,6 Prozent der durch Kaiserschnitt geborenen (Wunsch- bzw Notkaiserschnitt) waren adipös, im Vergleich zu 4,9 Prozent der vaginal Geborenen. Doch das war nur das erste, oberflächliche Bild.