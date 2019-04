Ultraschalluntersuchung: Spätscan könnte Kaiserschnittrate senken

Säuglingstodesfälle verhindern

Ed Wilson, Gesundheitsökonom an der University of East Anglia, sagte über die Studienergebnisse im Interview mit dem Guardian: "Wir gehen davon aus, dass Routineuntersuchungen in ganz Großbritannien rund 15.000 nicht diagnostizierte Steißlagen, mehr als 4.000 Kaiserschnitte und zwischen sieben und acht Todesfälle von Säuglingen pro Jahr verhindern könnten. Wir haben uns auch die Kosten zusätzlicher Scans angesehen und festgestellt, dass der NHS Kosten sparen kann, wenn Scans für weniger als 12,90 Pfund (etwa 15 Euro, Anm.) durchgeführt werden können." Und weiter: "Wenn Ultraschalluntersuchungen zu so geringen Kosten angeboten werden könnten, indem sie zum Beispiel Teil eines normalen Hebammentermins sind, könnte das routinemäßige Angebot von Ultraschalluntersuchungen eine gute Nutzung der NHS-Ressourcen darstellen."

Die Diagnose einer Steißlage in der 36. Woche erlaube zudem, zu versuchen, das Baby vor der Geburt zu drehen, erklären die Forscher in ihrer Studie. Bei einer äußeren Wendung, wie das Verfahren genannt wird, wird versucht, das Kind von außen durch Druck auf die Bauchdecke zu drehen. Dies sollte nur von erfahrenen Geburtshelferinnen durchgeführt werden, da es zu Problemen, etwa Nabelschnurkomplikationen oder einer vorzeitigen Plazentalösung, kommen kann.

Frauen könnten nach der Diagnose außerdem einen Kaiserschnitt planen, wenn sie dies wünschen. Gordon Smith, Gynäkologe und Studienleiter von der University of Cambridge, sagte dazu: "Wir glauben, dass die Studie eine Möglichkeit bietet, Frauen zu identifizieren, bei denen das Risiko einer komplizierten Geburt erhöht ist."

Krankenhäuser in England bieten aktuell allen Frauen mindestens acht Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft bis zur 21. Woche an. Bei Risikoschwangerschaften werden zusätzliche Termine angeboten.

Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen in Österreich

In Österreich beinhaltet der Mutter-Kind-Pass je fünf Untersuchungen in der Schwangerschaft und in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes. Innerhalb der 18. und 22. Schwangerschaftswoche kann im Rahmen des Mutter-Kind-Passes eine einstündige Hebammenberatung in Anspruch genommen werden. In Österreich ist die Durchführung der vorgeschriebenen zehn Untersuchungen die Voraussetzung für den Bezug des vollen Kinderbetreuungsgeldes.

Zusätzlich werden im Rahmen des Mutter-Kind-Passes drei Ultraschalluntersuchungen empfohlen, und zwar in der 8.-12. Schwangerschaftswoche, der 18.-22. Schwangerschaftswoche und der 30.-34. Schwangerschaftswoche. Diese drei Ultraschalluntersuchungen sind freiwillig, das heißt, sie werden von der Krankenkasse bezahlt, sind aber nicht für den vollen Erhalt des Kinderbetreuungsgeldes notwendig.