Deutschland verbietet "Baby-Watching": Ist Ultraschall in der Schwangerschaft gefährlich?

Für werdende Eltern ist der Blick auf das ungeborene Baby meist sehr bewegend. Viele nehmen daher die Möglichkeit in Anspruch, möglichst oft ein Ultraschallbild zu bekommen. "Baby-Watching" oder "Baby-TV" werden solche Ultraschalluntersuchungen ohne medizinischen Grund genannt.

Sie müssen in Österreich von den werdenden Eltern selbst bezahlt werden – je nach Gynäkologe sind das etwa 40 bis 50 Euro. Von den Krankenkassen werden im Rahmen des Mutter-Kind-Passes in der Schwangerschaft die Kosten von insgesamt drei Ultraschalluntersuchungen übernommen.

Kritik an der Methode

In Deutschland ist nun eine neue Strahlenschutzverordnung in Kraft getreten. Ab Ende 2020 ist der Einsatz des Ultraschalls in nicht-medizinischen Kontexten untersagt. Das bringt auch die Methode in die Kritik – ist häufiges Schallen während der Schwangerschaft für das Baby etwa gefährlich?

Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e. V. (DEGUM) weist Kritik zurück. "Trotz jahrzehntelanger intensivster Forschungsarbeit gibt es nach wie vor keine Studienergebnisse, die darauf hindeuten, dass Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft irgendeine Gesundheitsbelastung für das ungeborene Kind darstellen", betont Kai-Sven Heling, Vizepräsident der DEGUM.