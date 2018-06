Kaiserschnitt: Warum der Begriff für Mütter oft traumatisch ist

Kaiserschnitte "passieren"

Dass der Begriff Bauch-Geburt die Wahrnehmung der Geburt verändert, berichtet auch Kristen Thompson in einem Blogeintrag auf der Website Today's Parent. Dort schreibt die Mutter, die ihre Kinder via Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, dass sie nie der Meinung war, ihre Kinder geboren zu haben. "Jahrelang beklagte ich meine Geburten, schlug mich mit dem Gefühl der Scham und des Versagens herum."

Während sie auch heute immer noch versuche, diese Gefühle hinter sich zu lassen, sei für sie die Art, wie über Kaiserschnitte gesprochen wird, der Schlüssel zu einem veränderten Zugang. "Die Sprache, die wir verwenden, unterscheidet zwischen vaginalen Geburten und Kaiserschnitten und beraubt Kaiserschnitt-Mütter jeglicher Vollmacht über ihre Geburt." Eine Geburt sei etwas, das eine Mutter geleistet hat, ein Kaiserschnitt hingegen etwas, das passiert sei. Auch Thompson fordert daher den Begriff der Bauch-Geburt verstärkt zu verwenden.

Kaiserschnittrate steigt

Die Kaiserschnittrate nimmt weltweit nach wie vor zu. In Westeuropa wurden 2016 rund 25 Prozent aller Kinder mittels Sectio geboren, in Nordamerika 32 Prozent, in Südamerika 41 Prozent. Österreich liegt nach früheren Anstiegen seit einigen Jahren im Mittelfeld – etwa jede dritte Geburt erfolgt mittels Sectio. Viele der Eingriffe seien medizinisch unbegründet, ihre Zunahme hänge auch damit zusammen, dass Frauen über die Vor- und Nachteile nicht ausreichend aufgeklärt seien. Zu diesem Schluss kamen kürzlich Autoren einer Übersichtsstudie des Spitals Royal Infirmary of Edinburgh, erschienen im Fachblatt Plos Medicine, bei der die Vor- und Nachteile des Kaiserschnitts anhand von Daten von fast 30 Millionen Frauen ausgewertet wurden (mehr dazu hier).