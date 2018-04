Sind Vaginalbakterien gut für Kaiserschnitt-Kinder?

"Vaginal Seeding" ("Säen von Vaginalkeimen"), so nennt man es, wenn ein neugeborenes Baby nach einem Kaiserschnitt mit der Vaginalflüssigkeit der Mutter benetzt wird. Vor einigen Jahren kam die Methode nur in einigen wenigen Spitälern auf der Welt zum Einsatz. Ungewiss war, ob die Praktik tatsächlich Vorteile fürs Kind bringt. Dank neuer Forschungen könnte Vaginal Seeding nun an Bekanntheit gewinnen.

Gut fürs Immunsystem

Der Hintergrund: Bei einer Geburt mittels Sectio kommt das Baby nicht zuerst mit den Bakterien der mütterlichen Scheidenflora im Geburtskanal in Berührung, sondern mit Keimen auf der Haut der Mutter und jener des medizinischen Personals. Laut Verfechtern des Vaginal Seeding hat das Nachteile für das Immunsystem des Kindes und macht dieses anfälliger für Krankheiten.

"Das Immunsystem des Babys muss zum ersten Mal reagieren, wenn es mit diesen Bakterien in Kontakt kommt. Deswegen glauben wir, dass es wichtig für den Aufbau der Immunabwehr ist", sagt Gynäkologe Peter Brocklehurst von der University of Birmingham der BBC. Brocklehurst leitet derzeit die Baby Biome Study. Er untersucht, wie sich die fehlenden Bakterienkulturen auf die Krankheitsanfälligkeit von Kaiserschnitt-Kindern auswirken. Bekannt ist, dass Kaiserschnitt-Kinder anfälliger für Allergien, Asthma und Diabetes 1 sowie für Fettleibigkeit (Adipositas) sind. Experten gehen außerdem davon aus, dass ein verändertes Mikrobiom – die Gemeinschaft der Mikroorganismen – eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Immunsystems spielt.

Um diese Nachteile auszugleichen wurde "Vaginal Seeding" entwickelt. Dabei wird ein Tupfer in der Scheide der Mutter platziert und mit Vaginalflüssigkeit benetzt. Dann wird das Baby damit eingerieben.

Mikrobiom wiederherstellen

"Möglicherweise bereitet die Mutter ihr Kind während der Geburt auf die neue Umwelt vor", sagte der Gynäkologe Frank Louwen von der Universitätsklinik Frankfurt am Main bereits im Jahr 2016 in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. "Dann würden wir dem Kind durch die Sectio etwas vorenthalten, was die spätere Gesundheit fördert."

Louwen kommentierte damals die Ergebnisse einer aufwendigen, wenngleich sehr kleinen, Pilotstudie der New York University. Forscher brachten Babys nach einem Kaiserschnitt mit dem Mikrobiom der Mutter in Kontakt. Im folgenden Monat analysierten sie bei diesen Babys die Entwicklung des Mikrobioms – auf dem Körper, im Mund und im Darm. Die Bakteriengemeinschaften verglichen sie mit denen von natürlich entbundenen Kindern sowie von Babys, die nach einem Kaiserschnitt zur Welt gekommen waren. Tatsächlich war über den gesamten Zeitraum das Mikrobiom der eingeriebenen Kinder sowohl auf der Haut als auch in Mund und Verdauungstrakt mit Scheidenbakterien angereichert. Nicht in gleichem Maß wie bei jenen Babys, die auf natürlichem Wege zur Welt gekommen waren, aber wesentlich stärker als bei den anderen Kaiserschnittkindern, berichteten sie im Fachblatt Nature Medicine. "Unsere Studie zeigt erstmals, dass man bei Babys nach einem Kaiserschnitt das Mikrobiom partiell herstellen kann", schrieb Studienautorin Maria Dominguez-Bello von der New York University in einer Mitteilung der Universität damals.