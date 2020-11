Intensivmediziner: "Wir werden diese Sache ganz sicher stemmen"

Seit Beginn der Pandemie sind bereits rund 77.000 Veröffentlichungen zu SARS-CoV-" und Covid-19 erschienen. "Trotzdem sinnd wir weit davon entfernt, diese Krankheit zu verstehen, weil sie so vielfältig und unberechenbar ist", sagt Hasibeder: "Immer wieder tauchen neue Facetten der Erkrankung auf, mit denen wir nicht rechnen, oder plötzliche Verschlechterungen. Jeder Tag ist anders, nichts ist vorhersehbar."

Rund fünf Prozent entwickeln ein schweres "Acute Respiratory Distress Syndrome" (ARDS), also eine massive Beeinträchtigung der Atmung mit "Lufthunger" bzw. Atemnot. Etwa drei Prozent der Covid-19-Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden: "Sie leiden an einer lebensbedrohlichen kritischen Erkrankung, wie wir sie sonst kaum je gesehen haben."

Trotz der steigenden Sterbezahlen ist zumindest bisher die Fallsterblichkeit - die Zahl der Todesfälle im Verhältnis zu den positiv Getesteten - innerhalb der Gruppe der intensivpflichtigen Patienten stetig gesunken. "Haben wir im Frühjahr zum Beispiel in New York oder Italien bei intubierten Patientenn häufig eine Sterblichkeit von bis zu 90 Prozent gesehen, so liegt diese heute bei uns zwischen 20 und 30 Prozent - zumindest, so lange die Intensivkapazitäten nicht völlig überfordert sind."

Auch Jüngere betroffen

In der Öffentlichkeit gebe es ein hartnäckiges Bild der "Risikogruppe", die für schwere Krankheitsverläufe besonders gefährdet sein soll: "Alt, mit vielen Vorerkrankungen, gebrechlich. Dies müssen wir doch deutlich zurechtrücken", betonte Hasibeder.

So seien etwa die Intensivpatienten in Tirol im Median 64 Jahre alt (zwei Drittel Männer) - das heißt, die Hälfte ist jünger als 64 Jahre. Zwischen den ersten Symptomen und der Intensivaufnahme liegen im Schnitt acht Tage. "Die Behandlungsdauer auf der Intensivstation liegt in unserer Studie bei 18 Tagen, die Mortalität bei knapp 22 Prozent."

Die Darstellung, die meisten Covid-19-Opfer seien bereits vor der Infektion sehr alt und / oder schwer krank gewesen und hätten auch ohne das Virus keine lange Lebenserwartung gehabt, sei jedenfalls nicht haltbar: "Ebenso wennig übrigens die Annahme, Erkrankte würden vorwiegend an den sogenannten ,Vorerkrankungen` sterben und nicht am Virus."

Viele hätten typische Zivilisationserkrankungen: "Sie leiden oft an einem arteriellen Bluthochdruck, der aber gut medikamentös eingestellt ist, haben Diabetes, manche haben eine Herzgefäßerkrankung."Aber über alles gesehen seien sie "funktionell noch gannz gut beisammen, manche betreiben Sport noch, gehen oft sehr weite Strecken auf einen Berg hinauf und nur die wenigsten sind als gebrechlich zu bezeichnen und haben wirklich Einschränkungen im täglichen Leben."

Viele haben aber auch gar keine Vorerkrankungen. Markstaller: "Wir sehen nicht nur Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Wir sehen durchaus auch Menschen auf den Intensivstationen, die mitten im Leben stehen und jung sind."

Was bei knappen Ressourcen entscheidend ist

Sollten die intensivmedizinischen Ressourcen knapp werden, ist für die Auswahl der Patienten "die Gesamtprognose entscheidend", sagt Markstaller: "Das Alter z.B. ist nicht das entscheidende Kriterium, es gibt keinen einzelnen Punkt, der als entscheidendes Kriterium genommen wird." Eine Triage muss sicherstellen, dass in einer Situation, wo nicht genügend Ressourcen da sind und eine Konkurrenz um eine Ressource stattfindet, die Gesamtprognose von einem Patienten das Entscheidende ist: "Auch unter Einbezug der persönlichen Gewichtung, die die jeweiligen Patienten der Situation entgegen bringen. Da fließen ganz viele Parameter ein und man darf sich das nicht so vorstellen, dass irgendein harter Punkt, ein bestimmtes Lebensalter oder eine bestimmte Erkrankung oder im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche finanziellen Rahmenbedingungen oder ähnliches, irgendeine Rolle spielen. Es sind viele Punkte, die einfließen." Es gebe valide und bewährte Scores, die darauf abzielen, wo kann man am meisten bewegen für den Patienten - unter Einbeziehung dessen, was der Patient, die Patientin selbst beabsichtigt."