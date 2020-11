Projekt für Spitalsbesuche: "Weil Einsamkeit furchtbar sein kann"

In einem Krankenhaus im italienischen Prato können in dieser Woche erstmals Angehörige auch solche Schwer- und Sterbenskranken besuchen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Für diese Besuche wurden von einer Kommission des Gesundheitsministeriums strenge Hygieneregeln entwickelt. Das Projekt solle nach Möglichkeit auf ganz Italien ausgeweitet werden, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Erzbischof Vincenzo Paglia, im Interview mit "Il Giornale" laut "Kathpress".

Paglia ist auch Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, die sich mit medizinethischen Fragen befasst. Tragödien wie im Frühjahrslockdown, als Tausende Menschen allein gelassen in Krankenhäusern und Altersheimen starben, dürften sich nicht wiederholen, so Paglia.

Man befinde sich in einer Grenzsituation, "in der Einsamkeit als Verlassen-Sein empfunden wird, die furchtbar sein kann". Die Initiative in der Toskana sei daher wichtig, weil sie auf ein weitverbreitetes Bedürfnis antworte.