Premiere: Influenza-Impfung erstmals österreichweit kostenlos

Die von Viren ausgelöste Influenza kann schwer oder sogar lebensbedrohlich verlaufen und zu langen Ausfällen im Arbeits- und Sozialleben führen. Bis zu 4.000 Personen pro Saison starben in den vergangenen Jahren an der Influenza. Die Impfung schütze in hohem Maß vor einer Infektion, die Erkrankung verlaufe in der Regel milder und kürzer, das Risiko für Komplikationen und Krankenhausaufenthalte werde deutlich reduziert, wird betont.