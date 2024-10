Long Covid: Chronische Infektion könnte Symptome erklären

Eine besonders hartnäckige Infektion mit SARS-CoV-2 könnte erklären, warum manche Menschen an Long Covid leiden. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die von Forschenden am US-amerikanischen Brigham and Women's Hospital in Boston durchgeführt wurde.

Virusreste und andere Faktoren

Die neue Studie wirft die Frage auf, was bei Personen, die keine Virusreste im Körper haben, für die Langzeitfolgen verantwortlich ist.

Expertinnen und Experten der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina identifizierten vergangenes Jahr in Summe vier potenzielle Hauptursachen. Auch das deutsche Expertengremium sah schon damals im Verbleib des Virus im Körper eine wesentliche Komponente. Eine zweite Ursache sei, dass die Covid-Erkrankung eine Autoimmunität im Organismus akut triggert, also auslöst. Das Immunsystem greift infolge fälschlicherweise gesunde Zellen an. Die dritte Hauptursache liege in der Reaktivierung anderer, bereits im Körper vorhandenen Viren, etwa Herpes-Viren. Die vierte betreffe primär Menschen mit schwerem Verlauf, die Gewebeschäden und -fehlfunktionen davongetragen haben.

