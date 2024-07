Infektion mit Influenza-Virus erhöht das Herzinfarkt-Risiko massiv

Während einer Influenza-Infektion (bestätigt durch einen PCR-Test) haben Menschen ohne sonst schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung ein um den Faktor 16,6 erhöhtes Herzinfarktrisiko. Das ist das alarmierende Ergebnis einer niederländischen Studie, die vor kurzem in New England Journal - Evidence veröffentlicht worden ist.

Dass eine Influenza akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann, ist seit langem bekannt. Doch erstmals haben Annemarijn de Boer (University Medical Center Utrecht) und ihre Co-Autoren den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen einer Influenza und der Herzinfarktwahrscheinlichkeit ganz exakt bei Menschen belegen können, bei denen die Infektion in 16 medizinischen Labors in den Niederlanden eindeutig per PCR-Test belegt worden war.