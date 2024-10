Covid: Leichter Anstieg bei Spitalspatienten - Aufruf zum Testen für Risikopatienten

Mit Schul- und Unibeginn im Herbst und den nach dem Sommer wieder zunehmenden Kontakten und Aufenthalten in Innenbereichen beobachten Virologen einen Anstieg von Atemwegsinfekten. Bei einem Verdacht auf Covid-19 sollten vor allem Risikopatienten möglichst rasch ihren Hausarzt aufsuchen und dort einen kostenlosen Test durchführen lassen. Dazu riet der Wiener Pneumologe Arschang Valipour jetzt am Rande der Praevenire Gesundheitstage in Eisenstadt. Nur so ließe sich eine Behandlung mit dem antiviralen Medikament Paxlovid sicherstellen.

Mit dem Arzneimittel kann die Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Infektion deutlich verringert werden. "Wir sehen, auch, dass der Einsatz der antiviralen Medikamente das Risiko für Post-und Long-Covid-Beschwerden reduzieren kann", betonte der Experte.