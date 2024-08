Erkältungswelle: Soll man sich bei Corona-Symptomen noch testen?

Um sicher zu gehen, dass bei Erkältungssymptomen eine Covid-Infektion vorliegt, müssten Patienten einen Test machen. Anders als zu der Zeit, als die „3G-Regel“ galt und negative Covid-Tests etwa für Restaurants, Veranstaltungen oder in Kindergärten und Schulen vorgewiesen werden mussten, stellt sich heute die Frage, ob man sich noch testen sollte. Für Redlberger-Fritz ist die Antwort eindeutig: Ja. "Vor allem, wenn schwere Grunderkrankungen vorliegen, ist eine frühzeitige Diagnose wichtig. Denn nur bei positiv getesteten Personen mit schweren Grunderkrankungen ist eine Behandlung mit dem antiviralen Medikament Paxlovid möglich", sagt die Expertin.

Um von einer Sommerwelle in Österreich zu sprechen, wie sie derzeit in Deutschland grassiert – dort befinden sich akute Atemwegserkrankungen laut Robert-Koch-Institut für diese Jahreszeit auf einem Rekordhoch –, sei es aber zu früh. "Die Covid-Infektionen befinden sich nach einem leichten Anstieg auf einem niedrigen Niveau. Man kann vom Beginn einer Sommeraktivität sprechen, aber eine richtige Welle ist es noch nicht", betont die Virologin. Auch das Abwassermonitoring zeigt einen Anstieg, vor allem die beiden Omikron-Varianten KP.2 und KP.3 werden derzeit nachgewiesen.

"Wir sehen in den vergangenen zwei Wochen ein deutliches Ansteigen von Covid-Infektionen im Sentinel-Netzwerk (eine Erhebung zur Überwachung der Infektionslage, das auf Stichproben-Auswertungen von Abstrichen aus Arztpraxen basiert, Anm.), offensichtlich von Reiserückkehrern. Ansonsten sehen wir ein Abbild von der Saison letztes Jahr, nur etwa vier bis sechs Wochen früher", so Redlberger-Fritz.

Kosten für Covid-Test müssen selbst bezahlt werden

Die Kosten für einen Covid-Test müssen aber seit 1. April alle Patienten, auch Risikogruppen, selbst tragen. Bis dahin wurden die Kosten für Covid-Tests im Corona-Verdachtsfall zumindest beim Arzt vom Bund übernommen. Derzeit wird vom Test beim Arzt nur ein Betrag von fünf Euro seitens der Versicherung rückerstattet. Verhandlungen zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger sowie der Ärztekammer über eine Kostenübernahme, insbesondere für Risikogruppen, laufen weiter, ein Ergebnis gibt es noch nicht.

Auch Antigen- und PCR-Tests außerhalb der Arztpraxis kosten. Antigentests sind etwa in Apotheken erhältlich – allerdings nicht in allen. Welche Apotheken Covid-Tests anbieten, erfährt man auf der Website der Apothekerkammer (www.apothekerkammer.at). Unter "Apothekensuche" können Apotheken in der Nähe eingegeben werden und es ist ersichtlich, ob Antigen- oder PCR-Tests angeboten werden. Die Tests sind laut Apothekerkammer "gut verfügbar", es bestehen keine Engpässe.

Die Preise dafür variieren, wie eine Erhebung des VKI aus dem Vorjahr zeigt: Der Preis für Einzel-Antigentests lag in den 39 befragten österreichischen Apotheken zwischen einem und vier Euro, bei Fünferpackungen zwischen 4,90 Euro und 22,20 Euro. Einige Apotheken wickeln zudem PCR-Testungen ab, auch hier gibt es Preisunterschiede. Antigen- und PCR-Testungen können zudem in niedergelassenen Labors absolviert werden.