Neue Covid-Variante XEC in Österreich auf dem Vormarsch

In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Atemwegsinfekte in Österreich stark ein, ein Teil davon geht auf Covid-19 zurück. Viele berichten von besonders starken Krankheitssymptomen. Häufig verlaufen aktuelle Infektionen eher ähnlich einer Grippe mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Husten als einer leichten Erkältung.

Die stärkeren Symptome sind womöglich Kennzeichen der derzeit stark verbreiteten Corona-Variante XEC. Sie wurde bereits im heurigen Juni in Deutschland registriert und ist dort bereits die vorherrschende Variante.

"Im Moment liegt sie in Deutschland bei 50 bis 60 Prozent. Bei uns im Land sind die letzten Daten vom 2. Oktober, da war sie bei 22 Prozent und hochgerechnet, wenn man sich die Steigerungsraten anschaut, müssten wir jetzt bei 40 bis 50 Prozent von XEC liegen", sagte Molekularbiologe Ulrich Elling im Ö1 Morgenjournal am Donnerstag. Unter weiter: "Das heißt, sie wird in den nächsten ein, zwei Wochen dominant sein."