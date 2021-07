Impfung gegen Tumore: "Die Vision: Nicht mehr an Krebs zu sterben"

Gezielter behandeln:

Generell geht die Entwicklung in die Richtung, immer mehr (genetische) Merkmale eines Tumors zu erkennen („Tumorprofiling“) um gezielter behandeln zu können. Und wann rechnet Onkologe Hilbe mit der ersten Zulassung eines mRNA-Krebsimpfstoffes? „Durch die Pandemie wurde in der Biotech-Branche eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. So wie wir bei den Covid-Impfstoffen überrascht waren, werden wir überrascht sein, wie schnell Krebsimpfstoffe in die Klinik kommen werden. Wenn es in weniger als zwei Jahren gelingt, würde mich das nicht wundern.“