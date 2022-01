Impfpflicht: Wie werden die Ungeimpften jetzt reagieren?

Welche sind das?

Eben einerseits die Altersgruppen, also jüngere und ältere Menschen. Dann ein niedrigerer Bildungsgrad und ein niedrigeres Einkommen, und ganz besonders der politische Aspekt. Es sind viele sehr politikverdrossene Menschen, Menschen mit einem Misstrauen gegen - wie sie es sagen - "Eliten" und "das System". Wobei aber die Zögerlichen hier noch ein gewisses Verständnis haben.

Und was werden jetzt die bisher absolut nicht Impfbereiten machen?

Im Gegensatz zu den Zögerlichen hat diese Gruppe die Entscheidung „Virus oder Impfung“ getroffen – gegen die Impfung und für das Virus. In dieser Gruppe geht auch das Vertrauen in die Politik, die Medien und die Wissenschaft gegen Null, die meiden auch die traditionellen Medien und sind praktisch nur mehr in diversen Gruppen in den Sozialen Medien unterwegs. Diese Gruppe wird abwarten und es darauf ankommen lassen. Im äußersten Fall werden viele nicht zahlen und warten, was passiert. Der Strafbescheid wird dann so etwas wie der inoffizielle Impfgegner-Ausweis. Oder sie werden eine Umgehung versuchen – etwa mit allen möglichen Attesten, warum gerade sie aus gesundheitlichen Gründen eine Befreiung benötigen.