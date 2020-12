HIV und SARS-CoV-2: Wenn neue Viren um die Welt gehen

Rückschläge bei der HIV-Prävention: Weniger Menschen, die eine HIV-Therapie neu beginnen im Vergleich zum Jahresbeginn, weniger Tests: In vielen Ländern Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas hat die Corona-Pandemie bereits zu Rückschlägen in der Eindämmung bzw. Therapie von HIV-Infektionen geführt. „Aber auch bei uns besteht natürlich die Gefahr, dass Präventionsprogramme nachhaltig geschädigt werden, wenn die Aufmerksamkeit für Corona alles andere überdeckt“, sagt Zoufaly. So wäre es wichtig, dass ähnlich wie in Deutschland die Kassen die Kosten für die „PrEP“ („Prä-Expositions-Prophylaxe“) übernehmen: Eine Safer-Sex-Methode, bei der HIV-Negative ein Medikament einnehmen, um sich vor Ansteckung zu schützen. „Das muss aber in ein Präventionskonzept mit Untersuchungen auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen eingebunden sein.“