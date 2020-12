Immer nur Corona: Haben wir HIV vernachlässigt?

Wie kann es sein, dass wir innerhalb eines Jahres eine Corona-Impfung haben, es aber rund 40 Jahre nach der Entdeckung von Aids immer noch keine Impfung gegen diese Krankheit gibt? Das erklärt Andrea Brunner von der Aids Hilfe Wien im heutigen Daily Podcast.

Außerdem: Die Generalprobe für die Massentests, die in den kommenden Wochen in Österreich geplant sind, fand heute in der Salzburger Gemeinde Annaberg statt. Chronik-Redakteur Matthias Nagl war vor Ort.

