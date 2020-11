Welt-Aids-Tag: Späte Diagnosen erschweren weiterhin die Therapie

Außerdem werden sich die neue Geschäftsführerin und der am vergangenen Donnerstag auf der Generalversammlung wiedergewählte Obmann verstärkt dem Thema sexuelle Gesundheit widmen. Neben HIV geht es dabei etwa um Hepatitis B und C und andere sexuell übertragbare Erkrankungen wie Syphilis oder Chlamydien, wo die Aids Hilfe Wien ebenfalls Tests und Beratung anbietet. Brunner kündigte zudem mehr Präventions- und Anti-Diskriminierungs-Arbeit an. Jugendprävention sei "sehr, sehr wichtig", sagte sie. Schul-Workshops könnten wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht an Ort und Stelle stattfinden, es würden jedoch Online-Workshops für Schulklassen angeboten, betonte sie.

Das Haus der Aids Hilfe Wien bleibt aktuell während des zweiten harten Lockdowns in Österreich geöffnet, da es eine Gesundheitseinrichtung ist, hob Dobias hervor. In der ersten Woche nach dem Beginn des harten Lockdowns seien annähernd gleich viele Personen zu Tests vorbeigekommen wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Anzahl der wöchentlichen Testklienten liege bei rund 100, diese betreffen jedoch nicht nur HIV-Tests, erläuterte Brunner, weil gleichzeitig häufig auch Tests auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen durchgeführt werden. Beratungen finden durchgängig zusätzlich telefonisch und per E-Mail statt.