Hat Österreich zu wenig Impfstoffe bestellt?

In Österreich liegt man dann bei 6,5 Prozent. Dass das an zu wenigen Bestellungen bei BioNTech liege – Israel hat etwa den bisher einzigen zugelassenen Impfstoff im großen Stil nachgeordert – verneint man im Gesundheitsministerium. Man habe mit der EU kürzlich eine Option gezogen, damit werde die Zahl der verfügbaren Impfdosen bis zum Sommer auf vier Millionen erhöht, in Summe hat man 5,5 Millionen Dosen geordert. Einen Sonderweg abseits der EU-Vereinbarung – wie etwa Deutschland ihn geht, das separat 30 Millionen nachbestellt hat – will man in Österreich jedenfalls nicht gehen, so das Ministerium.