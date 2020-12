Impfung: Fünf oder sechs Impfstoffdosen in der Ampulle?

Politiker und Gesundheitsexperten fordern eine bessere Nutzung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech. Angesichts der knappen Verfügbarkeit solle die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus den Impfstoffampullen zulassen, argumentierten sie am Dienstag.

So erklärte der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, er habe das Thema bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen, damit die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Extra-Dosis so bald wie möglich genehmige.

Der Hersteller Biontech verspricht fünf Impfdosen pro Fläschchen - mit speziellen Spritzen und Nadeln könnten aber auch sechs Dosen entnommen werden, sagte eine Sprecherin des Mainzer Unternehmens. Biontech befinde sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, ob und wie eine sechste Dosis und die dafür benötigen Nadeln und Spritzen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Von der EU-Zulassung ist die Entnahme von sechs Dosen aus den Ampullen bisher nicht abgedeckt. Die Behörden in Italien haben dennoch die Verwendung einer sechsten Dosis genehmigt. "In jedem Fläschchen ist einfach genug enthalten, um sechs Impfstoffdosen zu entnehmen", sagte eine Sprecherin der Arzneimittelbehörde (AIFA). Auch in der Schweiz, Großbritannien, den USA und Israel ist die Nutzung einer sechsten Dosis zugelassen.