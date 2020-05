Guter Kinderschlaf: Wie ganz spezielle Betten Nestwärme vermitteln

Benedikt schläft seit ein paar Tagen in seinem eigenen Bett. Und das fühlt sich für den Sechsjährigen doppelt gut an: Zum einen ist er der Patron für den eingetragenen Namen „Benni’s Nest“. Zum anderen war er von Anfang an dabei, schon damals, als seine Eltern die leicht geschwungene Schlafstatt auf eine Serviette gemalt haben. Das war der Beginn eines außergewöhnlichen Projekts, das in enger Zusammenarbeit mit Hebammen und Kinderärzten entwickelt wurde und Kindern einen gesünderen Schlaf ermöglichen soll.