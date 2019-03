Schlafforscherin: Wie guter Schlaf uns fit hält

Für Österreich halte ich – ausgehend von unseren Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten – die durchgängige Normalzeit für die beste Variante. Der Mensch ist ein tagaktives Wesen. Die menschliche Uhr tickt zwar von alleine, muss aber täglich in der Früh nachgestellt werden – das passiert am besten durch natürliches Licht. Was viel zu wenig diskutiert wird, ist die Frage der Zeitzonen.

Inwiefern?

In Wien ging am Freitag die Sonne um 05.40 Uhr auf, in Cádiz in Spanien um 07.16 Uhr. Beide Städte liegen in derselben Zeitzone. Für Österreich passt die Mitteleuropäische Zeit, aber im extremen Westen oder Osten einer Zeitzone ist das nicht immer so. In China gibt es beispielsweise nur eine Standardzeit, obwohl das Land fünf Zeitzonen umfasst, damit liegen Sonnenauf- und Untergang mancherorts zu atypischen Zeiten.