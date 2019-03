Warum es nichts bringt, Schlafmangel am Wochenende auszugleichen

Das Ergebnis überrascht: Der ausgiebige Wochenendschlaf brachte nicht automatisch gesundheitliche Vorteile. Teilnehmer der zwei Gruppen mit dem eingeschränkten Schlaf snackten abends und nachts mehr, nahmen zu und hatten am Ende des Versuchs eine geringere Insulinsensibilität. Bei den Wochenendschläfern kam es an diesen beiden Tagen zwar zu geringfügigen Verbesserungen; sobald der Werktagsrhythmus wieder einsetzte, waren diese aber wieder verschwunden. Teilweise waren die Werte in dieser Gruppe nach dem Wochenende sogar schlechter als bei den Dauer-Kurzschläfern. Fazit: Ausschlafen am Wochenende hat keine Vorteile für den Stoffwechsel, solange der Schlaf unter der Woche zu kurz kommt.

„Es ist wie ein Jojo-Effekt“, schlussfolgert Studienautor Kenneth Wright. „Am Wochenende verändern wir unsere Essenszeiten und unsere innere Uhr und kehren dann montags zum alten Schlafmangel-Rhythmus zurück – das ist extrem störend.“ Vielen Probanden fiel es zudem schwer, Schlaf am Wochenende auszugleichen, weil sich ihr Rhythmus Sonntagabend wieder umstellte und sie spät einschliefen.

Die Empfehlung der Forscher lautet daher: Wer seiner Gesundheit Gutes tun will, sollte jede Nacht sieben Stunden schlafen – nicht nur samstags und sonntags.