Geht dem Virus die "Nahrung aus"? So sieht es in den Spitälern wirklich aus

Die Auslastung von Österreichs Spitälern liege laut Gecko-Leiter Rudolf Striedinger nahe an den Berechnungen: "Die Belegung der Intensivstationen ist in drei Bundesländern leicht über der Prognose und in zwei sogar darunter."

Irgendwann sei die Menge von Personen, "die eine gewisse Immunisierung haben, sowohl durch Impfung als auch durch Infektion, so hoch, dass dem Virus die Nahrung ausgeht".

Diesen Optimismus teilt der Wiener Gesundheitsverbund nicht. Denn so sieht die Lage im bevölkerungsreichsten Bundesland aus: "Aufgrund der aktuellen Bettenbelegung mit Covid-19-Kranken in den Wiener Spitälern kann aus unserer Sicht noch nicht von einer Entspannung der Corona-Situation in Wien die Rede sein – aktuell sind knapp 600 Betten auf Normalstationen sowie etwas mehr als 50 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Die nach wie vor sehr hohen Zahlen der Neuinfektionen in ganz Österreich lassen derzeit noch keine Prognose bezüglich einer weiteren Entwicklung zu", erklärt Unternehmenssprecher Christoph Mierau.