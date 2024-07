Vor Achtelfinale: "Österreich hat die mentale Stärke für den EM-Titel"

Aber wie gelingt es, dann auch in einem so wichtigen Spiel wie einem Achtelfinale fokussiert zu bleiben?

Es ist nicht dieses kleinlich-ängstliche Denken "Na ja, vielleicht schaffen wir das Achtelfinale, aber danach ist wohl Schluss". Stattdessen gibt es trotz des großen Drucks eine gewisse Lockerheit, die auf dieser Haltung basiert und auch in den Interviews der Spieler und des Trainers zu merken ist. Also ja, Österreich hat auf jeden Fall die mentale Stärke für den EM-Pokal.

Dafür gibt es verschiedene Methoden. Eine ist die Visualisierung. Ich setze mich vor einem Turnier bzw. einem Spiel gedanklich in diese Situation hinein: Das volle Stadion, der gegnerische Fan-Sektor, die gegnerische Mannschaft. Und das gehe ich dann im Geiste immer wieder durch. Visualisieren heißt aber nicht nur, sich die Abläufe einzelner Situationen einzuprägen. Es heißt auch, auf Emotionen, die aufkommen können, vorbereitet zu sein. Natürlich ist es besser, sie rauszulassen als hinunterzuschlucken. Aber sie dürfen mich nicht daran hindern, unmittelbar danach das Spiel fokussiert fortzusetzen. Leistung am Punkt - das ist entscheidend.

Und dann passiert zum Beispiel ein Eigentor.

Zu einem Eigentor kommt es aus der Spieldynamik heraus, als Folge einer unkontrollierten Drucksituation. Mentale Stärke heißt hier: Als Einzelner und als Mannschaft sind wir auf diese Situation vorbereitet, haben auch sie im Vorfeld wieder und wieder durchgespielt: Denke ich dann, "um Gottes Willen, was habe ich nur der Mannschaft und den Fans angetan?" Oder kann ich sofort geistig umschalten und weiterspielen, als wäre nichts passiert? Das gilt auch für die ganze Mannschaft: Die hält in so einer Situation zusammen und ist sofort wieder auf den weiteren Spielverlauf fokussiert. Beim ÖFB-Team ist das derzeit so der Fall.

Wie kann man bei einem so wichtigen Spiel etwa als Freistoß- oder Elfmeterschütze den Fokus halten?

Gute Spieler haben sowohl Standardsituationen als auch dynamische Spielabläufe geistig verinnerlicht. So ähnlich wie die Skifahrer, die vor dem Start den Kopf hin- und herbewegen, weil sie in Gedanken nochmals die Strecke durchgehen. Manche Spieler sagen, in den Sekunden vor ihrem Elfmeterschuss hören sie gar nichts. Es gibt nur den Schützen, den Ball, den Tormann und das Tor. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Wenn der Spieler jetzt denken würde, was passiert, wenn er verschießt, dann wäre er nicht mehr am Punkt. Aber das muss er sein.