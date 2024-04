Comeback von Hirscher: Warum Athleten aus dem Ruhestand zurückkehren

Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Marcel Hirscher kehrt auf die Piste zurück. Nicht privat, sondern professionell. Der Salzburger will es noch einmal wissen. Neben Freude bei Fans hinterlässt das Comeback des inzwischen 35-Jährigen offene Fragen: Was treibt Spitzensportlerinnen und -sportler nach dem Karriereende zurück ins Business? Und wie geht man damit um, wenn es danach sportlich nicht mehr wie am Schnürchen läuft?