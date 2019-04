Tiger Woods: Welche Rolle die Psyche beim Wiederaufstieg spielt

Muhammad Ali, Sonny Liston

Muhammad Ali: Der größte Boxer aller Zeiten legte auch ein triumphales Comeback hin. Ali war das Maß aller Dinge im Ring. 1967 wurde ihm der WM-Titel aber aberkannt, nachdem er sich geweigert hatte, den Wehrdienst anzutreten. Als ausschlaggebend für seine Entscheidung nannte er zum einen seinen Glauben, sprach aber zum anderen auch die Frage der fehlenden Gleichberechtigung der Afroamerikaner an. Erst 1970 durfte Ali wieder in den Ring steigen, und feierte ein Comeback mit durchschlagendem Erfolg. 1974 wurde Ali im „Rumble in the Jungle“ in Kinshasa gegen George Foreman Weltmeister, er holte sich damit jenen Titel zurück, den er verloren hatte. Sein dritter Kampf gegen Joe Fraser ging als „Thrilla in Manila“ in die Boxgeschichte ein. Ali besiegte 1975 Fraser in einem der besten Kämpfe der Geschichte in der 14. Runde.