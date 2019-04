Aufstieg, Absturz und Comeback: Woods Triumph und Leiden

14 Jahre nach seinem letzten Sieg im Augusta National Golf Club triumphierte Tiger Woods am Sonntag erneut beim Masters. Es war sein 15. Erfolg bei einem Major-Turnier. In der Weltrangliste verbesserte er sich von der zwölften an die sechste Stelle. Gratulationen gab es danach auch von US-Präsident Donald Trump. "Ein wirklich großer Champion", schrieb Trump nach dem Sieg des Amerikaners am Sonntagabend beim Traditionsturnier in Augusta.