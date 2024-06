Fehler im EM-System? Warum Österreich erneut auf die Niederlande treffen könnte

Die Fakten: Schlägt das Team von Trainer Ralf Rangnick am Dienstag im Achtelfinale die Türkei, könnte es am 6. Juli in Berlin zur Wiederholung kommen. Nach Österreichs 3:2-Sieg am Dienstag wurden die Oranje Gruppendritter und fordern so am 2. Juli im Achtelfinale als leichter Favorit mit Rumänien einen Gruppensieger.