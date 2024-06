EM-Achtelfinale: ÖFB-Stars kämpfen gegen Türkei um historischen Erfolg

Für Österreichs Männer-Nationalmannschaft geht es im EM-Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig gegen die Türkei um den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel einer großen Endrunde seit 70 Jahren.

Österreichs bisher letztes Endrunden-Match, das mit einem Sieger enden musste, war gleichzeitig der größte Erfolg in der heimischen Fußball-Geschichte. Am 3. Juli 1954 gewannen Ernst Ocwirk, Gerhard Hanappi und Co. in Zürich das Spiel um WM-Platz drei gegen Uruguay mit 3:1.