Favorit gegen die Türkei: Was das ÖFB-Team im Achtelfinale erwartet

Das letzte Match in der Gruppenphase hat klar aufgezeigt, was die österreichische Nationalmannschaft im Achtelfinale in Leipzig erwarten wird: Ein Gegner, der leidenschaftlich und emotional auftritt – und daraus auch seine Kraft und Stärke zieht.

Österreichs Nationalteam wird es am Dienstag mit der Türkei zu tun bekommen. Mit jenem Gegner also, der erst vor wenigen Wochen beim 6:1-Kantersieg in Wien regelrecht vorgeführt worden war.

Die Türken sicherten sich am Mittwoch in Leipzig mit dem 2:1 gegen Tschechien hinter Portugal den zweiten Platz in Gruppe F. EM-Neuling Georgien steht nach dem 2:0-Sensationssieg gegen Portugal ebenfalls im Achtelfinale.