Irre EM-Szene: Fan springt von Tribüne beinahe auf Superstar Ronaldo

Es war ein Fußball-Abend zum Vergessen für Superstar Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen: Georgien hat seine EM-Premiere mit einem 2:0-Sieg über Portugal verlängert. Der Weltranglisten-74. zog nach dem überraschenden Sieg am Mittwoch als Gruppendritter hinter Portugal und Türkei ins Achtelfinale ein.

Soweit, so ernüchternd für die Portugiesen, die nun im Achtelfinale auf Slowenien treffen. Dazu hatte der Superstar erneut mit dem Selfie-Hype einiger Fans zu kämpfen. Hatten zuletzt schon immer wieder Flitzer den Platz gestürmt, um ein Foto mit Ronaldo zu ergattern, so schrammte der 39-Jährige diesmal nur knapp an einer Verletzung vorbei.