Forscher entdecken Ursache für Corona-Entzündungssyndrom PIMS

In den USA starben 71 von rund 9.000 Kindern mit PIMS, das dem seit langem bekannten sogenannten Kawasaki-Syndrom bei Kindern ähnelt. Dafür wurden immer schon überstandene Infektionen und eine darauf folgende überschießende Immunreaktion als krank machende Abläufe vermutet. Wie das allerdings funktioniert, war bisher nicht bekannt.

Robert Silverman von der Cleveland Clinic (Ohio/USA) und Jean-Laurent Casanova (Rockefeller University/New York) haben mit ihren Teams jetzt erstmals genetische Faktoren identifizieren können, die offenbar das Entstehen des Syndroms bei Kindern begünstigen (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen.). Die Viruslast dürfte keine Rolle spielen.

Genom von 558 Kindern entschlüsselt

Im Rahmen des "Covid Human Genetic Effort" wurden von den Wissenschaftern das Genom oder die in den Zellen produzierten Proteine von 558 Kindern sequenziert, die an PIMS erkrankt waren. Die Daten wurden mit Kindern verglichen, die Covid-19 überstanden hatten und später dieses Multi-Entzündungssyndrom nicht bekommen hatten. Bei fünf kleinen PIMS-Patienten wurden sie erstmals fündig: Sie wiesen Mutationen in den Genen für die Proteine OAS oder RNase L auf.

"Die Produktion von OAS-Proteinen wird durch Interferone als erste Verteidigungslinie gegen Virusinfektionen gefördert. Wenn sie doppelsträngige RNA 'riechen', aktivieren diese OAS-Proteine das Enzym RNase L. Das soll die Vermehrung und Verbreitung der Viren verhindern", schrieben die Cleveland Clinic und die Rockefeller University in einer Presseaussendung.