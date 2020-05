Erstes Superfood: Warum Forscherinnen Muttermilch im Labor nachbauen

Alternativen schaffen

Böhm sieht die Bemühungen der US-Amerikanerinnen positiv: "Es ist nicht jedem bewusst, aber jede derzeit verfügbare künstliche Säuglingsnahrung wird aus Kuhmilch gewonnen und man führt artfremdes Eiweiß zu. Ich bezweifle aber, dass Kunstmilch jemals an die Milch der Mutter herankommen wird."

Die US-amerikanische Evolutionsbiologin Katie Hinde von der Arizona State University beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Muttermilch. In Studien bei Menschen, Affen und Kühen konnte sie zeigen, dass Muttermilch sich je nach Geschlecht des Babys sowohl in der Quantität wie auch in ihrer Qualität unterscheidet. Bei Jungen ist die Muttermilch reicher an Fett und Proteinen – und damit an Energie. Mädchen bekommen dafür mehr Milch.

Die weibliche Brust reagiert mit ihren Drüsen auch auf Umweltbedingungen und Keime in der Umgebung des Säuglings. "Beginnt das Kleinkind, die Natur auf allen vieren zu erkunden, liefert sie Abwehrstoffe gegen Keime in der Erde, die es sich in den Mund steckt", sagt Böhm. Später beugt sie Allergien und Asthma vor. Gestillte Kinder werden auch auf den kultureigenen Familientisch vorbereitet: " Muttermilch schmeckt täglich anders, abhängig davon, was die Frau isst." Muttermilch ist auch Eisenlieferant: Sie enthält zwar wenig, liefert das Spurenelement aber mit den nötigen Stoffen, die eine perfekte Aufnahme im kindlichen Darm ermöglichen.