Aus Muttermilch werden Kristalle

Die Herstellung von Erinnerungsschmuck ist für Schmid eine sehr wichtige und ernsthafte Arbeit: „Es kommt immer wieder vor, dass Mütter an mich heran treten, die schlimme Schicksalsschläge hinter sich haben und eine letzte, bleibende Erinnerung an ihr Baby haben möchten. Wenn man die verschiedenen Geschichten hinter den Schmuckstücken kennt, ist das wirklich sehr emotional.“

In Österreich gibt es nur wenige, die Muttermilchschmuck herstellen. „ Nadine hatte die Idee, während sie mit unserer Tochter schwanger war“, blickt ihr Lebensgefährte Christian zurück. Ende 2019 fing sie nach „langem Herumexperimentieren“ mit dem Verkauf an, die persönlichen Erinnerungsstücke wurden sofort von den Kunden nachgefragt. Auch der Schmuck aus den Waldviertler Mineralien, den Christian Tollar fertigt, findet großen Anklang. „Daher haben wir uns entschieden, das Geschäft am Hauptplatz zu eröffnen“, sagt er.