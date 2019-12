"Uhrig": Schmuck aus ausgedienten Uhrwerken

Wer hat an der Uhr gedreht? Christian Hofer – vermutlich. Schaut man dem Linzer über die Schulter, kommt einem prompt der Titelsong der legendären 70er-Jahre-Comicserie „Pink Panther“ in den Sinn. Denn Hofer tut genau das: Er schraubt an Uhren. Ein Uhrmacher also? Möchte man meinen. In Wahrheit macht der Oberösterreicher mit Uhriginell geradewegs das Gegenteil. Er nimmt sie auseinander.

Hofer zerlegt alte, nicht mehr funktionstüchtige Werke in ihre Einzelteile, reinigt sie, glättet die Kanten und macht daraus charmanten Schmuck. Wie kommt man bloß auf so eine Idee? Wir haben taktvoll nachgefragt. Die Inspiration, aus Uhrwerken Schmuckstücke zu machen, kam dem gelernten Schlosser während einer Weltreise.