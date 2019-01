Der Wert des Stillens: Frau teilt augenöffnenden Tweet

Die Nährstoffe in der Muttermilch sind für Babys ideal. Und nicht nur für die Kleinen ist die in den Drüsen der Brust gebildete Milch gesund, auch die Mütter profitieren. So konnten Wissenschafter etwa nachweisen, dass Stillen das Risiko von Brust- und Eierstockkrebs bei der Mutter verringert. Nicht zuletzt kann Stillen auch den Bindungsaufbau zwischen Mutter und Säugling unterstützen.