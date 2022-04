Drei Fallberichte: Pille von Pfizer als Therapie gegen Long Covid?

Der zweite Fall betrifft die 37-jährige Immunologin Lavanya Visvabharathy, die in der Long-Covid-Klinik am Northwestern Medicine Forschungskrankenhaus in Chicago tätig ist. Sie hat sich im Dezember 2021 mit Covid-19 infiziert.

Ihre anfänglichen Symptome waren mild, aber vier Monate nach der Infektion litt sie unter chronischer Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Sie wurde auch bei Antigen-Schnelltests immer wieder positiv getestet.

Müdigkeit verschwunden

Aufgrund des ersten Fallberichts, den sie zuvor gelesen hatte, beschloss Visvabharathy eine Therapie mit Paxlovid zu versuchen. Gegen Ende der fünftägigen Einnahme hatten sich ihre Müdigkeit und Schlaflosigkeit gebessert, Kopfschmerzen traten seltener auf. Zwei Wochen nach der Behandlung war ihre Müdigkeit verschwunden. "Das ist zu 100 Prozent behoben", sagt sie.

Neben diesen beschriebenen Fallberichten gibt es auch einzelne Erzählungen von Betroffenen. So berichtet etwa die Autorin Alisa Lynn Valdes auf Twitter von Verbesserungen ihrer Long Covid-Symptome seit sie Paxlovid eingenommen hat.

Sie hatte sich zu Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert und litt seither unter anderem an hohem Blutdruck. Sie schreibt, dass sie am Tag neun der Einnahme von Paxlovid wieder eine Spaziergang in den Bergen machen konnte, ohne erschöpft zu sein, ohne Herzrasen oder Schmerzen.