Der endlose Leidensweg der Long-Covid-Patienten

Bis es so weit ist, will man sich mit eher rudimentären Methoden behelfen: Die ÖGK hat einen Fragebogen zum Symptom-Screening für Long Covid entwickelt, der derzeit österreichweit an die Patienten verteilt wird. Damit wolle man besser erfassen, wie viele Menschen betroffen sind und unter welchen Symptomen sie leiden, betont Huss.

Odyssee

Die Diagnose von Long Covid endet für viele Patienten derzeit noch in einem langen Leidensweg und in einer Odyssee von Arzt zu Arzt. Viele Mediziner wissen über die mehr als 50 beschriebenen Long-Covid-Symptome zu wenig Bescheid.

„Es gibt derzeit keine relevante Versorgung und auch keine ausreichende Aufmerksamkeit“, sagt der Salzburger Infektiologe Richard Greil. Praktische Ärzte sieht er nicht als geeignete Anlaufstelle: Die Abklärung äußerst komplexer Symptome würde eine Überforderung bedeuten, so Greil.